«Барселона» нацелилась на двух игроков - известны их имена

Два футболиста «Вильярреала» попали в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в каталонский гранд могут перейти защитник Хуан Фойт и полузащитник Алекс Баэна. Трансферная стоимость первого оценивается в 18 миллионов евро, а второго – в 25 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 балла после 33 туров. Подопечные Хави Эрнандеса располагаются на второй позиции, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков. Следующий матч «Барса» проведет на выезде с «Жироной».