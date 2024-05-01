Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил готовность сыграть в финале Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Напомним, для выхода в финал «королевскому клубу» нужно пройти в полуфинале мюнхенскую «Баварию». Первая игра на «Альянц Арене» завершилась вничью 2:2.

«ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас», – сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Отметим, что «ПСЖ» для выхода в финал Лиги чемпионов необходимо обыграть в полуфинале дортмундскую «Боруссию». Первый матч между командами стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.