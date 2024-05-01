Родриго: «Реал» наиболее опасен, когда нужно отыгрываться»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, в каких условиях его команда бывает наиболее опасной. Напомним, вчера «королевский клуб» отставал в счёте 1:2 в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Впрочем, в концовке матча Родриго заработал пенальти, после чего Винисиус Жуниор сравнял счёт и вытащил для своей команды ничью.

«Реал» наиболее опасен, когда нужно отыгрываться. Мы к этому привыкли», – цитирует Родриго Madrid Xtra.

Напомним, «Реал» и «Бавария» встретятся друг с другом через неделю в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу». Родриго в этом сезоне отметился 10 голами и 5 ассистами в чемпионате Испании.