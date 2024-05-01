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Анчелотти раскритиковал игроков «Реала» за пропущенный гол от Сане

01 Мая 2024 • 10:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал игроков своей команды за пропущенный гол от Лероя Сане в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Напомним, игра на «Альянц Арене» завершилась вничью 2:2.

«Гол Сане? Я не люблю критиковать своих игроков, но это была явная ошибка. Мы позволили Лерою ворваться в штрафную. В этом эпизоде мы могли сыграть лучше», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ответная игра состоится через неделю на «Сантьяго Бернабеу». В ней «Реалу» сможет помочь основной правый защитник Дани Карвахаль, который пропустил первый матч из-за дисквалификации.

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Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Лерой Сане ещё теги

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