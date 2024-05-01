Кроос рассказал, как ему пришла идея отдать голевой пас на Винисиуса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как ему пришла идея отдать передачу на Винисиуса Жуниора, которая в итоге стала голевой. Напомним, вчера «королевский клуб» сыграл вничью 2:2 с мюнхенской «Баварией» на «Альянц Арене» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

«Я заметил, что их центральный защитники постоянно выдвигаются за Винисиусом. Я знал, что мой товарищ побежит атаковать свободно пространство. Нужно отдать должное Винисиусу, ведь именно он создал пространство. Мой пас? Он был хорошим», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Тони вчера играл против своей бывшей команды. Кроос защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2014 год.