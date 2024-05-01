Кроос ответил, предвкушает ли игру с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне

Полузащитник Тони Крооса ответил на вопрос журналиста о том, предвкушает ли игру с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом в следующем сезоне.

«Игра в одной команде с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне. Не знаю, соберутся ли они вместе к ответной игре с «Баварией». Ребята, это не моё дело», – цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кроос должен продлить контракт с «Реалом» на следующий сезон. Летом «королевский клуб» с большой долей вероятности подпишет контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Ожидается, что француз достанется «сливочным» на правах свободного агента.