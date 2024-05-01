Левандовски отказался от очень выгодного предложения в Саудовской Аравии

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

У Левандовски остаётся ещё год по контракту с «Барселоной», и футболист намерен отработать его до конца. При этом руководство «сине-гранатовых» всё ещё не исключает, что поляк покинет команду ближайшим летом.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Левандовски отметился 16 голами и 8 результативными передачами. От лучшего бомбардира Ла Лиги в лице Артёма Довбика поляка отделяет 3 мяча.

Напомним, Роберт выступает за каталонский клуб с лета 2022 года.