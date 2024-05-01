Полузащитник «Реала» Кроос: «Мы убеждены, что можем победить «Баварию» дома»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который завершился с ничейным счётом 2:2.

Кроос отметил, что по ходу прошедшей встречи обе команды пропускали мячи именно в те моменты, когда соперник выглядел лучше. По мнению футболиста, в ответной игре «сливочные» смогут добиться успеха.

«Я думаю, что ничья заслужена. Мы убеждены, что можем победить дома», — приводит слова Крооса пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.