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Полузащитник «Реала» Кроос: «Мы убеждены, что можем победить «Баварию» дома»

01 Мая 2024 • 09:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
08.05 22:00

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который завершился с ничейным счётом 2:2.

Кроос отметил, что по ходу прошедшей встречи обе команды пропускали мячи именно в те моменты, когда соперник выглядел лучше. По мнению футболиста, в ответной игре «сливочные» смогут добиться успеха.  

«Я думаю, что ничья заслужена. Мы убеждены, что можем победить дома», — приводит слова Крооса пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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