​Наставник бельгийской сборной не собирается брать Куртуа на ЧЕ-2024

Несмотря на то, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа близок к возвращению на поле после долгого периода реабилитации, вызванного тяжёлой травмой мениска, наставник бельгийской сборной Доменико Тедеско не собирается брать его на главный футбольный турнир предстоящего лета - чемпионат Европы. По его словам, ему нужны лишь готовые и здоровые на все сто процентов игроки:

- Мы работаем только с игроками, которые в оптимальной форме. Больше я ничего не буду говорить на эту тему, - заявил Тедеско, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что Тибо Куртуа выступает за мадридский «Реал».