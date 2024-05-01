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​Наставник бельгийской сборной не собирается брать Куртуа на ЧЕ-2024

01 Мая 2024 • 03:34 Комментировать

Несмотря на то, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа близок к возвращению на поле после долгого периода реабилитации, вызванного тяжёлой травмой мениска, наставник бельгийской сборной Доменико Тедеско не собирается брать его на главный футбольный турнир предстоящего лета - чемпионат Европы. По его словам, ему нужны лишь готовые и здоровые на все сто процентов игроки:

- Мы работаем только с игроками, которые в оптимальной форме. Больше я ничего не буду говорить на эту тему, - заявил Тедеско, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что Тибо Куртуа выступает за мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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