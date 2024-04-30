«Атлетико» наказан за расистские выкрики фаната в адрес игрока «Атлетика» Нико Уильямса

Мадридский «Атлетико» получил наказание за расизм во время матча 33-го тура первенства Испании с «Атлетиком» (3:1), передаёт издание Mundo Deportivo.

Стоит напомнить, что в первом тайме игра была остановлена на несколько минут из-за того, что Неко Уильямса с трибун начали оскорблять на почве расизма.

В итоге дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) частично закрыл стадион «Цивитас Метрополитано» на два домашних матча и оштрафовал мадридский клуб на 20 тысяч евро.

В то же время «Атлетико» в течение 10 дней подать апелляцию на это решение.