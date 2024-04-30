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«Бетис» из-за травмы опять потерял Бакамбу

30 Апреля 2024 • 20:29 Комментировать

Севильский «Бетис» озвучил диагноз нападающего Седрика Бакамбу. Недавно он вновь получил травму, покинув поле в матче с «Севильей» на 51-й минуте.

«Обследование нашего игрока показало, что нападающий получил проксимальную травму сухожилия правой прямой мышцы бедра. После первой фазы отдыха и первоначального консервативного лечения будет проведено новое обследование для принятия окончательного терапевтического решения», - гласит пресс-служба «Бетиса».

Бакамбу перебрался в Севилью минувшей зимой из «Галатасарая» за 5 млн евро. Однако за «Бетис» 33-летний форвард смог сыграть лишь в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил лишь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Седрик Бакамбу
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