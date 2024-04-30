«Бетис» из-за травмы опять потерял Бакамбу

Севильский «Бетис» озвучил диагноз нападающего Седрика Бакамбу. Недавно он вновь получил травму, покинув поле в матче с «Севильей» на 51-й минуте.

«Обследование нашего игрока показало, что нападающий получил проксимальную травму сухожилия правой прямой мышцы бедра. После первой фазы отдыха и первоначального консервативного лечения будет проведено новое обследование для принятия окончательного терапевтического решения», - гласит пресс-служба «Бетиса».

Бакамбу перебрался в Севилью минувшей зимой из «Галатасарая» за 5 млн евро. Однако за «Бетис» 33-летний форвард смог сыграть лишь в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил лишь раз.