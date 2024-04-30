Тома Лемар, полузащитник мадридского «Атлетико» снова получил травму. Об этом пишет El Desmarque. Травмировал француз на этот раз бедро.

Таким образом, свежая травма практически наверняка лишит Лемара шансов сыграть в оставшихся матчах сезона. Сроки возвращения футболиста в строй неизвестны.

Напомним, что последний свой матч на данный момент Лемар сыграл 16 сентября, противостояла в тот день «Атлетико» «Валенсия». С тех пор игрок «матрасников» на поле не выходил, залечивая разрыв ахиллова сухожилия.

Ранее прошлой осенью Лемар попал в число самых подешевевших игроков испанской Примеры.