Севильский клуб испанской Примеры «Бетис» планирует летом бросить все силы и средства на подписание Ивана Кавалейру, игрока «Лилля». Об этом пишет Foot Mercato.

Ранее стало известно о том, что Гидо Родригес покинет «Бетис» и перейдёт в «Барселону». Таким образом, у севильцев освободится место в центре полузащиты, а Кавалейру подходит на роль замены Родригесу.

Кавалейру перебрался из «Фулхэма» в «Лилль» летом 2023 года. За год во Франции португалец сыграл за «бульдогов» 22 официальных матча, забил гол и оформил два ассиста.

Больше подробностей о вероятном уходе Родригеса в «Барселону» - здесь.