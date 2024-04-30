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«Бетис» сделал Кавалейру из «Лилля» приоритетной целью на лето слухи

30 Апреля 2024 • 18:20 Комментировать

Севильский клуб испанской Примеры «Бетис» планирует летом бросить все силы и средства на подписание Ивана Кавалейру, игрока «Лилля». Об этом пишет Foot Mercato.

Ранее стало известно о том, что Гидо Родригес покинет «Бетис» и перейдёт в «Барселону». Таким образом, у севильцев освободится место в центре полузащиты, а Кавалейру подходит на роль замены Родригесу.

Кавалейру перебрался из «Фулхэма» в «Лилль» летом 2023 года. За год во Франции португалец сыграл за «бульдогов» 22 официальных матча, забил гол и оформил два ассиста.

Больше подробностей о вероятном уходе Родригеса в «Барселону» - здесь.

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