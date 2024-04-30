«Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя

Летом в «Барселоне» намечается перестройка состава. Финансовое положение клуба по-прежнему далеко от оптимального, и «сине-гранатовые» могут быть вынуждены осуществлять исходящие трансферы.

Как сообщает The Athletic, в числе игроков, которых «Барселона» может продать, находится нападающий Роберт Левандовски. Накануне поляк заявил о намерении остаться в команде на следующий сезон, однако, если верить источнику, некоторые высокопоставленные руководители «сине-гранатовых» выступают за выставление Левандовски на трансфер. То есть 35-летнего форварда могут продать, несмотря на его желание остаться.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл 44 матча, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач.