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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, куда Роке может перейти из «Барселоны»

30 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать

В «Барселоне» решили отправить Витора Роке в аренду для получения им регулярной игровой практики. 19-летний нападающий пополнил состав «сине-гранатовых» зимой, но с тех пор он лишь дважды проходил в стартовый состав.

Как сообщает в социальных сетях журналист Винисиус Фурлан, «Барселона» хочет, чтобы Роке продолжал играть в Ла Лиге. Остаться в Испании хочет и сам бразильский футболист.

Отмечается, что в аренде Витора Роке в летнее трансферное окно заинтересован «Бетис».

Всего Роке поучаствовал в 13 официальных матчах «Барселоны». В них нападающий записал на свой счёт два гола.

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