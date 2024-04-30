Назван клуб, куда Роке может перейти из «Барселоны»

В «Барселоне» решили отправить Витора Роке в аренду для получения им регулярной игровой практики. 19-летний нападающий пополнил состав «сине-гранатовых» зимой, но с тех пор он лишь дважды проходил в стартовый состав.

Как сообщает в социальных сетях журналист Винисиус Фурлан, «Барселона» хочет, чтобы Роке продолжал играть в Ла Лиге. Остаться в Испании хочет и сам бразильский футболист.

Отмечается, что в аренде Витора Роке в летнее трансферное окно заинтересован «Бетис».

Всего Роке поучаствовал в 13 официальных матчах «Барселоны». В них нападающий записал на свой счёт два гола.