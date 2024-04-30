Бывший игрок «Барселоны» Роберто Бонано в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение главного тренера «сине-гранатовых» Хави остаться на своём посту по окончании сезона.

«Очень хорошо, что Хави остаётся главным тренером «Барселоны». Он прекрасно знает клуб, его особенности, знает, как маневрировать в сложных ситуациях, потому что у него ДНК «Барселоны». Он сформировался в этом клубе как игрок и уже доказал, что сформировался, как тренер. Он уже завоевал с командой титул, наконец-то показал себя в Лиге чемпионов, и это с учётом больших трудностей в структуре. Трудно найти настолько же подходящего тренера для такой особенной команды, как «Барселона». А ещё очень важно, что команда бодро отреагировала на его решение, победный матч с «Валенсией» доказывает, что в команде рады этому решению», — сказал Бонано.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством «сине-гранатовые» успели выиграть чемпионат Испании и стать обладателями Суперкубка страны.