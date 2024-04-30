«Барселона» приняла решение по Роке

Стали известны планы «Барселоны» на центрального нападающего Витора Роке.

Как утверждает журналист Ферран Корреа, каталонский клуб решил отдать в аренду бразильского игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что в ближайшее время руководство «сине-гранатовых» проинформирует 19-летнего форварда о своем решении.

Роке присоединился к «Барселоне» минувшей зимой. В футболке каталонцев игрок появился на поле 13 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.

Контракт Роке с «Барселоной» рассчитан до 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро.