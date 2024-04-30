«Барселона» приняла решение по Роберто

Каталонская «Барселона» приняла решение по будущему своего капитана Серхи Роберто. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с опытным полузащитником. На этом решении настоял лично главный тренер Хави Эрнандес.

Сообщается, что ради новой сделки Роберто согласился пойти на понижение зарплаты. Стороны ужа начали переговоры и надеются заключить контракт как можно скорее.

Напомним, Роберто выступает за «Барселону» всю свою карьеру. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник записал на свой актив три гола и результативную передачу.