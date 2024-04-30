«Барселона» работает над продажей двух игроков в Саудовскую Аравию

Каталонская «Барселона» работает над тем, чтобы продать двух своих игроков в Саудовскую Аравию. Речь идёт о футболистах, которые в нынешнем сезоне выступают на правах аренды в Английской премьер-лиге.

Как сообщает издание Sport, «Барселона» намерена продать в Саудовскую Аравию нападающего Ансу Фати и центрального защитника Клемана Ленгле. «Брайтон» и «Астон Вилла» не заинтересованы в выкупе этих футболистов на постоянной основе.

Отмечается, что «Барселона» не рассчитывает на Фати и Ленгле в следующем сезоне. Руководство предпочитает продать этих футболистов, чтобы профинансировать важные летние трансферы.