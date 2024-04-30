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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» хочет подписать игрока «Барселоны» Торреса

30 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать
Жирона
...
Барселона
04.05 19:30

Футболист «Барселоны» Ферран Торрес может перейти в мадридский «Атлетико».

По информации Sport.es, в Мадриде хотят расстаться с нападающим Жоау Фелишем, который сейчас выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды. Отмечается, что «матрасники» готовы оставить португальца в «Барселоне», если взамен получат Торреса.  

В нынешнем сезоне 24-летний Торрес провёл за «Барселону» 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

После 33 туров Ла Лиги «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртый «Атлетико» на девять очков.  

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11:55 · Испания. Ла Лига
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11:30 · Испания. Ла Лига
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