«Атлетико» хочет подписать игрока «Барселоны» Торреса

Футболист «Барселоны» Ферран Торрес может перейти в мадридский «Атлетико».

По информации Sport.es, в Мадриде хотят расстаться с нападающим Жоау Фелишем, который сейчас выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды. Отмечается, что «матрасники» готовы оставить португальца в «Барселоне», если взамен получат Торреса.

В нынешнем сезоне 24-летний Торрес провёл за «Барселону» 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

После 33 туров Ла Лиги «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, опережая четвёртый «Атлетико» на девять очков.