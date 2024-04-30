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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался об ошибке тер Штегена в игре с «Валенсией»

30 Апреля 2024 • 09:10 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ошибку вратаря команды Марка-Андре тер Штегена в поединке с «Валенсией». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 4:2.

«Тер Штеген всегда готов помочь другим, поэтому вполне нормально, что его поддержали после ошибки. У нас в раздевалке очень хорошие отношения. Марк-Андре знает, что мы всегда рядом», - передает слова специалиста Barca Universal.

В текущем сезоне тер Штеген провел 31 поединок за «Барселону», в которых пропустил 32 мяча. По итогам 33 туров Ла Лиги каталонский гранд занимает второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген ещё теги
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