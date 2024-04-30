«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы

Мадридский «Реал» подыскивает нового голкипера на перспективу. В поле зрения «королевского» клуба находится вратарь турецкого «Трабзонспора» Онуралп Чевиккан. Об этом рапортует Planeta Real Madrid.

По данным источника, в Мадриде рассчитывают, что 18-летний вратарь сможет в будущем заменить бельгийца Тибо Куртуа в составе команды. «Реал» стремится сделать очередной шаг к омоложению состава.

Напомним, что Куртуа выступает за мадридскую команду с августа 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.