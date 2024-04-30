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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес: «Было трудно представить, что я забью 8 голов за «Барселону»

30 Апреля 2024 • 04:33 Комментировать
Барселона
4:2
Валенсия

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес с трудом верит в успех, которого добился в текущем сезоне.

Испанец дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в Ла Лиге в августе прошлого года, когда уже отметил 20-летие. Сейчас на счету хавбека восемь забитых мячей в 37 матчах за коллектив Хави Эрнандеса во всех турнирах.

«Было трудно представить, что я смогу забить восемь голов за первую команду. Я упорно трудился, чтобы попасть сюда. Очень благодарен тренеру за доверие. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

Прошедшие недели были для нас трудными, мы допустили несколько ошибок, но сегодня, к счастью, удалось победить», – заявил Фермин Лопес в интервью после матча с «Валенсией» (4:2), в котором забил свой восьмой гол.

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