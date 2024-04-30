Гюлер рассказал, как Анчелотти убеждал его перейти в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер вспомнил, как общался с Карло Анчелотти до перехода из «Фенербахче».

«Сливочные» купили восходящую звезду, заплатив за трансфер около 20 млн евро. 19-летний игрок признался, что рулевой Анчелотти лично уговаривал его согласиться на переход.

«Тем летом Анчелотти звонил мне три раза. Он даже попросил меня пообещать ему, что я перейду в «Реал», – приводит Madrid Zone слова турецкого футболиста.

Арда Гюлер провёл восемь матчей в цветах мадридского гранда во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча. В первой половине сезона атакующий полузащитник не играл из-за постоянных травм.