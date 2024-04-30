Джулиано Симеоне вернулся и забил после тяжёлой травмы

Ещё в августе прошлого года Джулиано Симеоне получил тяжёлую травму, которая стоила ему всего сезона в его новом клубе «Алавесе». И вот сейчас Джулиано наконец-то вернулся в строй и сумел забить в игре против «Сельты». Это был первый гол младшего сына Диего Симеоне за его новый клуб. Символично, что свой последний гол в испанском чемпионате старший Симеоне, Диего, забил тоже в ворота «Сельты» - это было 13 декабря 2003 года, то есть более двадцати лет тому назад.

«Горжусь быть Симеоне. Мой первый гол в Ла Лиге. Я счастлив», - заявил после игры Джулиано.

«Алавес» обыграл «Сельту» и в следующем туре сыграет с «Валенсией».