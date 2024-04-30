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Чемпионат Испании. Ла Лига

Джулиано Симеоне вернулся и забил после тяжёлой травмы

30 Апреля 2024 • 03:49 Комментировать
Алавес
3:0
Сельта

Ещё в августе прошлого года Джулиано Симеоне получил тяжёлую травму, которая стоила ему всего сезона в его новом клубе «Алавесе». И вот сейчас Джулиано наконец-то вернулся в строй и сумел забить в игре против «Сельты». Это был первый гол младшего сына Диего Симеоне за его новый клуб. Символично, что свой последний гол в испанском чемпионате старший Симеоне, Диего, забил тоже в ворота «Сельты» - это было 13 декабря 2003 года, то есть более двадцати лет тому назад.

«Горжусь быть Симеоне. Мой первый гол в Ла Лиге. Я счастлив», - заявил после игры Джулиано.

«Алавес» обыграл «Сельту» и в следующем туре сыграет с «Валенсией». 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Джулиано Симеоне

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