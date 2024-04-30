«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов

Футболист «Барселоны» Роберт Левандовски сделал выбор между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».

Каталонский гранд вместе со звёздным поляком вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «ПСЖ». Зато в полуфинале сыграют «Боруссия» и «Бавария», чьи цвета Левандовски представлял в прошлом, и 35-летний форвард рассказал, триумф какой из команд был бы для него ценнее.

«Я выступал за «Баварию» восемь лет, поэтому в моём сердце больше места для этого клуба, чем для «Боруссии». Я бы предпочёл победу «Баварии», – сказал в интервью журналисту Тоби Альтсхеффлю нападающий.

Напомним, что «Бавария» встретится в 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».