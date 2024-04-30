Хави: «Я не буду говорить о будущем Левандовски»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес отказался рассуждать на тему будущего в клубе форварда Роберта Левандовски.

Слухи отправляют 35-летнего футболиста в Саудовскую Аравию, при этом сам поляк заявил, что не собирается никуда уходить в летнее трансферное окно. В понедельник нападающий оформил хет-трик в матче Ла Лиги против «Валенсии» (4:2), после чего журналисты попросили Хави высказаться о дальнейшем пребывании игрока в клубе.

«Я не буду говорить о будущем Левандовски, это ничего не изменит. Я очень рад за него. У него есть желание, характер, смелость», – приводит Barca Universal слова испанского тренера из послематчевого интервью.