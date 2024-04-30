«Валенсия» установила современный рекорд Ла Лиги в матче с «Барселоной»

В матче 33-го тура Ла Лиги «Барселоне» противостоял исторически молодой состав «Валенсии».

Средний возраст основы «летучих мышей» в выездном поединке с «сине-гранатовыми» – 22 года и 198 дней. Как информирует Opta, это самый молодой стартовый состав в матче высшего испанского дивизиона среди всех команд за всё время сбора таких данных (с сезона-2005/06).

Гостям удалось выиграть у каталонского гранда первый тайм, однако, проведя всю вторую половину встречи в меньшинстве, коллектив Рубена Барахи не смог удержать нужный результат, пропустив трижды и проиграв в итоге со счётом 2:4.

В настоящий момент «Валенсия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.