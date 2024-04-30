Хави: «Араухо допустил ошибку, но он часто выручал нас»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался в поддержку центрального защитника Рональда Араухо.

Уругваец сфолил в своей штрафной в первом тайме поединка Ла Лиги против «Валенсии» – гости реализовали пенальти и повели в счёте (2:1). «Барселоне» удалось забить трижды и вырвать победу после перерыва (4:2).

«Араухо допустил ошибку, но он также часто выручал нас в различных ситуациях.

Он всё ещё молод, как многие другие наши игроки, и он по-прежнему учится. Ему требуется лучше контролировать некоторые детали, но он столько раз спасал нас раньше», – цитирует Barca Universal Хави.

Напомним, Рональдо Араухо получил красную карточку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4), после чего французский коллектив перевернул ход противостояния и добыл путёвку в полуфинал.