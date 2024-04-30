Хави: «Мы победили благодаря стандартам»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес выразил недовольство некоторыми аспектами игры своей команды в матче с «Валенсией» (4:2).

«Сине-гранатовые» уступали в счёте к перерыву (1:2). В концовке первого тайма «летучие мыши» остались в меньшинстве, и во второй половине каталонцы смогли воспользоваться численным преимуществом – три гола забил Роберт Левандовски. Примечательно, что команда Хави дважды отличилась после углового, ещё однажды – со штрафного.

«Сегодня мы плохо выглядели в позиционной атаке – нам удалось выиграть благодаря стандартным положениям. Нам не хватало спокойствия, но я доволен менталитетом, который продемонстрировала команда», – заявил в интервью DAZN рулевой.