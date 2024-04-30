Беллингем: «Зидану, наверное, надоело, что я постоянно говорю о нём»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал Зинедина Зидана своим любимым игроком.

Англичанин выступает за «сливочных» под пятым номером, который в прошлом принадлежал легендарному французу. Благодаря своей успешной игре в нынешнем сезоне Беллингема часто сравнивают с Зиданом, и сам 20-летний хавбек не скрывает, что считает экс-звезду «королевского клуба» своим кумиром.

«Любимый игрок? Пожалуй, это Зидан. Ему, наверное, уже надоело, что я постоянно говорю о нём», – цитирует Madrid Xtra Беллингема, выступающего за «Реал» с лета прошлого года.

В активе Джуда Беллингема 21 забитый мяч и десять результативных пасов в 36 поединках нынешней кампании.