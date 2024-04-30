Левандовски прокомментировал свой хет-трик

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побеседовал с журналистами после матча с «Валенсией», в котором отметился хет-триком.

35-летний игрок поразил ворота на 49-й 82-й и 93-й минутах, принеся своей команде волевую победу над «летучими мышами» в поединке 33-го тура Ла Лиги (4:2).

«Забить три гола – это непросто. Мы знали, что во втором тайме нам нужно играть быстрее. Мы взяли три очка, забили четыре гола – мы были хороши, теперь можно думать о следующем матче с «Жироной».

На моём счету уже 16 голов в Ла Лиге, и мне легче забивать, когда мы хорошо действуем в атаке. Мы работаем всей командой, побеждает тоже вся команда», – сказал в беседе с DAZN Левандовски.