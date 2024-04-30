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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал ключевую причину неудачи «Барселоны» в Ла Лиге

30 Апреля 2024 • 01:08 Комментировать
Жирона
...
Барселона
04.05 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о проигранной мадридскому «Реалу» борьбе за чемпионский титул.

В понедельник каталонцы обыграли «Валенсию» (4:2), но подобраться к «сливочным» уже вряд ли получится – отставание составляет 11 очков за пять туров до финиша. Команда Карло Анчелотти гарантирует себе золото, если наберёт ещё четыре очка.

«Игроки – главные действующие лица всего происходящего, и они могли проявить себя чуть лучше. Очные матчи с «Реалом» стали судьбоносными. Думаю, мы заслуживали гораздо большего и здесь, и на «Бернабеу», – заявил Хави в интервью DAZN после победы над «Валенсией».

Напомним, что «Реал» выиграл оба «эль класико» в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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