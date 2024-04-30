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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о решении остаться в «Барселоне»: «Я почувствовал поддержку»

30 Апреля 2024 • 00:52 Комментировать
Барселона
4:2
Валенсия

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес вновь ответил на вопрос о своём решении остаться в клубе.

В январе тренер объявил о том, что покинет свой пост сразу после завершения сезона. Недавно клубу удалось убедить специалиста остаться ещё как минимум на год.

«Решение остаться далось мне просто. Ранее я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти, но спустя месяцы я вновь ощутил уверенность во всём. Я почувствовал поддержку со стороны клуба, его президента, Деку и игроков. Это стало ключевым фактором», – приводит Barca Universal слова Хави из интервью после матча «Барселоны» против «Валенсии» (4:2).

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Евро-Футбол.Ру,
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22:50 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген вышел на второе место по общему количеству матчей за «Барселону» среди легионеров
22:38 · Германия. Бундеслига
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