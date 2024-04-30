Хави – о решении остаться в «Барселоне»: «Я почувствовал поддержку»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес вновь ответил на вопрос о своём решении остаться в клубе.

В январе тренер объявил о том, что покинет свой пост сразу после завершения сезона. Недавно клубу удалось убедить специалиста остаться ещё как минимум на год.

«Решение остаться далось мне просто. Ранее я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти, но спустя месяцы я вновь ощутил уверенность во всём. Я почувствовал поддержку со стороны клуба, его президента, Деку и игроков. Это стало ключевым фактором», – приводит Barca Universal слова Хави из интервью после матча «Барселоны» против «Валенсии» (4:2).