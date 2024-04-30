Серхи Роберто: «С Хави «Барселона» поборется за все трофеи в следующем сезоне»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто считает, что команда способна достичь успеха под руководством Хави Эрнандеса в следующем сезоне.

Недавно клуб сообщил о том, что наставник передумал уходить по окончании кампании, как планировал ранее. Ожидается, что испанский специалист доработает до конца действующий контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

«Жаль, что в этом сезоне мы не выиграли ни одного трофея. Однако в следующем сезоне, если Хави останется, мы сможем побороться за все трофеи.

С тех пор, как было объявлено о его решении не уходить, в раздевалке команды царит сплочённость, мы хорошо работаем. Нам всем хотелось, чтобы он остался», – приводит Barca Universal слова Серхи Роберто, высказавшегося после победы над «Валенсией» (4:2).