Левандовски добыл для «Барселоны» 17 очков в Ла Лиге – лучший показатель

Хет-трик Роберта Левандовски принёс «Барселоне» победу в матче с «Валенсией» (4:2).

Команда Хави Эрнандеса уступала со счётом 1:2 к перерыву, но во втором тайме смогла сломить сопротивление оставшихся в меньшинстве «летучих мышей» – трижды отличился Левандовски. По данным Opta, голы 35-летнего поляка принесли «сине-гранатовым» 17 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги – лучший показатель в чемпионате.

Второе место в рейтинге делят Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) и Борха Майораль («Хетафе») – они принесли своим командам по 14 очков, забив 17 и 15 голов соответственно.

На счету Роберта Левандовски в общей сложности 16 забитых мячей в чемпионате Испании в нынешней кампании.