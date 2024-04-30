«Барселона» обеспечила себе путёвку в Лигу чемпионов

«Барселона» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за пять туров до завершения сезона в Ла Лиге.

В понедельник каталонский гранд обыграл «Валенсию» (4:2), благодаря чему увеличил отрыв от занимающего пятое место «Атлетика» до 15 очков. Баскский коллектив уже не сможет отыграть это отставание, поскольку уступил «сине-гранатовым» по показателю личных встреч. Таким образом, «Барселона» досрочно добыла путёвку в Лигу чемпионов – 2024/25.

Ранее участие в новом розыгрыше самого престижного еврокубка гарантировал себе мадридский «Реал», возглавляющий турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в 11 очков от «Барселоны».