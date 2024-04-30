Левандовски приблизился к лучшему бомбардиру Ла Лиги на расстояние трёх голов

Роберт Левандовски помог «Барселоне» набрать три очка в матче с «Валенсией», забив три гола.

35-летний форвард отличился на 49-й и 82-й минутах встречи с «летучими мышами», а в компенсированное ко второму тайму время установил на табло окончательный результат – 4:2. Благодаря сегодняшнему хет-трику поляк вернулся в гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги: сейчас на счету Левандовски 16 забитых мячей – впереди только Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) и Александр Сорлот («Вильярреал»), отличившиеся по 17 раз, а также Артём Довбик из «Жироны» с 19 голами.

Напомним, что именно Роберт Левандовски стал лучшим голеадором прошлого розыгрыша чемпионата Испании – тогда на его счету было 23 точных удара.