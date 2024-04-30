Левандовски повторил уникальное достижение Это'О

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче против «Валенсии».

Три гола поляка помогли команде Хави Эрнандеса одержать волевую победу над «летучими мышами» (4:2). Как стало известно Opta, Левандовски – первый со времён Самюэля Это'О игрок «Барселоны», дважды забивший головой в одном поединке Ла Лиги. Знаменитый камерунский экс-нападающий сделал это в 2005 году во встрече с «Мальоркой».

Отмечается также, что Левандовски стал самым возрастным футболистом с двумя голами головой в поединке чемпионата Испании в 21 веке. На данный момент лидеру атаки каталонцев 35 лет и 252 дня.