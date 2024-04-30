«Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве

В 33-м туре Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Валенсии», имела громадный перевес по всем статьям, но всё никак не могла добыть победу. При этом в первой четверти были острее гости. Петер Гонсалес справа сыграл к ближней штанге, и Уго Дуро пяткой пробил - с трудом выручил вратарь. Вскоре Гонсалес уже оказался сам перед воротами после длиннющего паса от своего кипера, но не попал в створ. Ответ противника - навес Рафиньи с левого фланга, и Фермин Лопес без помех из штрафной головой пробил в правую девятку. Несколько минут, и Марк-Андре тер Штеген за пределами штрафной начудил, попытался перебросить Дуро, а тот грудью перехватил мяч и поразил пустые ворота - 1:1. Еще в первом тайме гости повели, Пепелу с пенальти пробил по центру, а вратарь упал - 1:2. На 45-й минуте штанга сыграла за гостей после корнера и столпотворения у ворот. Тут же вратарь Георгий Мамардашвили грубо ошибся, и Ламин Ямаль перехватил мяч, после этого кипер рукой сыграл за пределами штрафной - удаление. На 50-й минуте каталонцы забили с углового, у ближнего угла вратарской Роберт Левандовски отлично головой срезал мяч в сетку - 2:2. В концовке корнер снова сработал в пользу «Барселоны», вратарь не смог добраться до мяча на выходе, а «свечу» «погасил» Левандовски, ударом головой пробив сразу трех игроков на ленточке - 3:2. На 90-й минуте поляк оформил хет-трик прямым ударом со штрафного - 4:2.

«Барселона» потеснила «Жирону» со второго места, соперник - восьмой.