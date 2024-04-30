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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве

30 Апреля 2024 • 00:05 Комментировать (5)
Барселона
4:2
Валенсия

В 33-м туре Ла Лиги «Барселона» играла дома против «Валенсии», имела громадный перевес по всем статьям, но всё никак не могла добыть победу. При этом в первой четверти были острее гости. Петер Гонсалес справа сыграл к ближней штанге, и Уго Дуро пяткой пробил - с трудом выручил вратарь. Вскоре Гонсалес уже оказался сам перед воротами после длиннющего паса от своего кипера, но не попал в створ. Ответ противника - навес Рафиньи с левого фланга, и Фермин Лопес без помех из штрафной головой пробил в правую девятку. Несколько минут, и Марк-Андре тер Штеген за пределами штрафной начудил, попытался перебросить Дуро, а тот грудью перехватил мяч и поразил пустые ворота - 1:1. Еще в первом тайме гости повели, Пепелу с пенальти пробил по центру, а вратарь упал - 1:2. На 45-й минуте штанга сыграла за гостей после корнера и столпотворения у ворот. Тут же вратарь Георгий Мамардашвили грубо ошибся, и Ламин Ямаль перехватил мяч, после этого кипер рукой сыграл за пределами штрафной - удаление. На 50-й минуте каталонцы забили с углового, у ближнего угла вратарской Роберт Левандовски отлично головой срезал мяч в сетку - 2:2. В концовке корнер снова сработал в пользу «Барселоны», вратарь не смог добраться до мяча на выходе, а «свечу» «погасил» Левандовски, ударом головой пробив сразу трех игроков на ленточке - 3:2. На 90-й минуте поляк оформил хет-трик прямым ударом со штрафного - 4:2.

«Барселона» потеснила «Жирону» со второго места, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Барселона4:2Валенсия
(1:0) Лопес Фермин22'  
  27'Дуро Уго (1:1)
  38'Пепелу (1:2)
(2:2) Левандовски Роберт50'  
(3:2) Левандовски Роберт82'  
(4:2) Левандовски Роберт90'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдКубарси Пау  42' 46' (Иньиго Мартинес ( 46') Канселу Жоау 81' (Торрес Ферран ( 81') Лопес Фермин 73' (Педри ( 73') Кристенсен Андреас 46' (Роберто Серхи ( 46') Гюндоган ИлкайЯмаль ЛаминЛевандовски РобертРафинья Диас 66' (Фелиш Жоау ( 66')
Запасные: Роке ВиторКасадо МаркПенья ИньякиКочен ДиегоФорт ЭкторАлонсо МаркосРомеу Ориоль
Мамардашвили Георгий  45'Корреа ТьерриМоскера КристианГасиоровски ЯрекВаскес ХесусГонсалес Петер 79' (Озкаджар Дженк ( 79') Герра Хавьер 71' (Гильямон Уго ( 71') ПепелуНогуэроль Диего Лопес 79' (Каньос Серхи ( 79') Алмейда Андре IV 45' (Хауме Доменек ( 45') Дуро Уго 71' (Мари Альберто ( 71')
Запасные: Оторби Эджедедаве ДавидРиверо КристианАмалла СелимИрансо Рубо
29 апреля. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

 

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Комментарии (5) Все комментарии
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Bartimeus
30 Апреля 2024 в 00:18
А если бы в равных составах, выиграли бы? Да черт знает. С такими детскими привозами 2 место в чемпе надо еще удержать.
Стандарты были хороши, добавили в этом компоненте. Араухо очень хорош на втором этаже, но лучше бы в своей штрафной отрабатывал хорошо на первом. Кубарси не попал в игру. Ямал хорош, только замена в концовке напрашивалась. Ну и Лева наконец забил все то, что не залетало в прошлых матчах.
Sergey999
30 Апреля 2024 в 00:08
Блевандовски в топе))) хави еще имеет шансы на чемпионство)))
Bartimeus
30 Апреля 2024 в 00:24
у очередного фаната Реала снесло крышу на фоне чемпионства. мде, как мало нужно для того, чтобы потерять человечность
pol-black
30 Апреля 2024 в 00:29
весенние обострения никто не отменял.
Sergey999
30 Апреля 2024 в 00:29
Да брось ты))) это просто юмор)))
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