«Барселона» забила 8 голов с угловых в Ла Лиге – лучший показатель со времён Вальверде

«Барселона» отпраздновала очередной гол, забитый после углового.

Успешным оказался стандарт, исполненный на 49-й минуте сегодняшнего матча против «Валенсии»: форвард Роберт Левандовски отправил мяч в сетку и установил на табло равенство – 2:2. По информации Opta, это уже восьмой для «Барселоны» гол с углового в текущем розыгрыше Ла Лиги. «Сине-гранатовые» не достигали столь высокого показателя с сезона-2017/18, когда командой руководил Эрнесто Вальверде.

Наблюдать за концовкой поединка «Барселоны» против «Валенсии» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.