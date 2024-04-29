Левандовски: «Об уходе из «Барселоны» не может идти речи»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не собирается покидать клуб в обозримом будущем.

По ходу текущего сезона в СМИ нередко появлялись известия о возможном отъезде поляка в Саудовскую Аравию, также интерес к игроку приписывался мадридскому «Атлетико». Теперь же сам 35-летний форвард заявил, что не уйдёт грядущим летом.

«О моём уходе из «Барселоны» определённо не может идти речи. Переход этим летом – не вариант для меня. Сейчас я снова чувствую себя хорошо физически», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Левандовски, выступающего за «Барселону» с лета 2022 года.