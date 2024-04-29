Араухо лидирует среди игроков Ла Лиги по неприятному показателю

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо возглавляет не самый приятный для себя статистический рейтинг.

По вине уругвайца в ворота «сине-гранатовых» был назначен пенальти в сегодняшнем матче против «Валенсии» – гости реализовали одиннадцатиметровый и повели в счёте (2:1) на 38-й минуте. По данным Opta, Араухо лидирует среди всех игроков Ла Лиги по суммарному количеству фолов в собственной штрафной, результативных ошибок и красных карточек во всех турнирах в нынешнем сезоне – шесть (по два в каждом пункте).

Следить за матчем «Барселона» – «Валенсия» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.