Тер Штеген вышел на второе место по общему количеству матчей за «Барселону» среди легионеров

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал вторым среди неиспанских игроков по количеству проведённых матчей за команду.

Сегодняшний поединок против «Валенсии» – 408-й для немецкого вратаря в составе «сине-гранатовых» во всех соревнованиях. Таким образом, тер Штеген единолично занял второе место по проведённым играм за «Барселону» среди всех иностранных футболистов в истории. Лидером по этому показателю остаётся аргентинская легенда клуба Лионель Месси.

Марк-Андре тер Штеген перебрался в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». В 407 матчах за каталонский коллектив немец пропустил 398 голов.