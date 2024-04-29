«Барселона» - «Валенсия»: Ямаль и Левандовски сыграют в стартовом составе

«Барселона» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 33-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Кристенсен, Гюндоган, Ф. Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Васкес, Коррея, Гасеровски, Вайя, Герра, Алмейда, Д. Лопес, Дуро, Федерико.

Команда Хави в 32 матчах набрала 70 баллов и идёт на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, «Валенсия» с 47 очками располагается на седьмой позиции.

За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.ru.