Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер признался, что его удивило в Испании

29 Апреля 2024 • 19:15 Комментировать

В прошлом году полузащитник Арда Гюлер сменил «Фенербахче» на «Реал». Турецкий футболист высказался по поводу жизни в Испании. По словам Гюлера, его удивила традиция отдыхать днём.

«Меня очень удивило время сиесты. В полдень закрываются все магазины, и люди ложатся спать. У нас в команде тоже есть те, кто спит во время обеда», - рассказал Гюлер в ходе интервью для Kafa Sports.

После трансфера в «Реал» Арда Гюлер провёл восемь официальных матчей. В них хавбек отметился двумя результативными ударами.

В настоящий момент «Реал» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют во вторник, 30 апреля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.04.24 в 22:00
Барселона Барселона
Валенсия Валенсия
1.38 4.90 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
19:15 · Испания. Ла Лига
Гюлер признался, что его удивило в Испании
19:02 · Испания. Ла Лига
Гюлер высказался о давлении в «Реале»
18:56 · Испания. Ла Лига
Гюлер высказался о работе с Анчелотти
18:51 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Мы всей семьёй попросили «Реал» заплатить за мой трансфер чуть больше»
18:44 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Реал» сказал мне, что я буду наследником Модрича»
18:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выиграл приз в Ла Лиге
18:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» задумала вернуть футболиста – известно имя
17:06 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» отказал Анчелотти в трансфере Кейна – раскрыты подробности слухи
15:56 · Германия. Бундеслига
Киммих отреагировал на слухи о трансфере в «Барселону»
15:27 · Испания. Ла Лига
Левандовски выбрал клуб на следующий сезон
15:23 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова продать Кубарси за 1 миллиард евро
14:40 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
14:17 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Роке определится со своим будущим слухи
Все новости
Рекомендуем