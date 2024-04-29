Гюлер признался, что его удивило в Испании

В прошлом году полузащитник Арда Гюлер сменил «Фенербахче» на «Реал». Турецкий футболист высказался по поводу жизни в Испании. По словам Гюлера, его удивила традиция отдыхать днём.

«Меня очень удивило время сиесты. В полдень закрываются все магазины, и люди ложатся спать. У нас в команде тоже есть те, кто спит во время обеда», - рассказал Гюлер в ходе интервью для Kafa Sports.

После трансфера в «Реал» Арда Гюлер провёл восемь официальных матчей. В них хавбек отметился двумя результативными ударами.

В настоящий момент «Реал» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют во вторник, 30 апреля.