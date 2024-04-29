Гюлер высказался о давлении в «Реале»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер высказался о давлении, с которым сталкиваются футболисты мадридской команды.

«Болельщики «Реала» не могут смириться с поражением в матче. Вот почему мы ощущаем давление. «Реал» создан для того, чтобы побеждать», - сказал Гюлер в интервью для Kafa Sports.

Прошлым летом Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче». Первую часть сезона турецкий футболист пропустил из-за травмы. После этого Гюлер поучаствовал в восьми матчах «сливочных», в которых записал на свой счёт два гола.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 30 апреля, - против «Баварии» в Лиге чемпионов.