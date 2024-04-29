Гюлер высказался о работе с Анчелотти

Полузащитник Арда Гюлер высказался о работе под руководством Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

«Я мечтал играть в «Реале» с детства. Достаточно ли я играю? Наш тренер постоянно рассказывает мне о дальнейших планах. Он готовит меня. Он находится со мной в постоянном контакте», - сказал Гюлер в интервью для Kafa Sports.

В сезоне 2023/2024 Арда Гюлер поучаствовал в восьми официальных матчах «Реала», в которых записал на свой счёт два гола. При этом важно отметить, что первую часть сезона турецкий футболист пропустил из-за травмы.

Ближайший матч «Реал» проведёт 30 апреля – против «Баварии» в Лиге чемпионов.

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