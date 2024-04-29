Гюлер: «Мы всей семьёй попросили «Реал» заплатить за мой трансфер чуть больше»

Полузащитник Арда Гюлер прошлым летом сменил «Фенербахче» на «Реал». За трансфер талантливого турецкого футболиста мадридский гранд заплатил 20 миллионов евро. Сам Гюлер ответил на вопрос по поводу суммы трансфера.

«Фенербахче» должен был получить больше денег? Меня можно было купить за 17 500 000 евро. Мы всей семьёй попросили «Реал» заплатить чуть больше. Они любезно согласились, отнеслись с пониманием», - сказал Гюлер в ходе интервью для Kafa Sports.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что в летнее трансферное окно Гюлер не отправится в аренду.

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