Гюлер: «Реал» сказал мне, что я буду наследником Модрича»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер ответил на вопрос, почему прошлым летом он принял решение перебраться именно в мадридский топ-клуб.

«Почему «Реал»? «Реал» сказал мне, что я буду наследником Модрича. Они предложили долгосрочный проект, который меня убедил», - слова Гюлера приводит Madrid Xtra.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 19-летний Арда Гюлер поучаствовал только в восьми матчах «Реала», чему поспособствовали травмы.

В настоящий момент «Реал» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют во вторник, 30 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.